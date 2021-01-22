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ألمانيا: أكثر من 50 ألف حالة وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة

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ألمانيا: أكثر من 50 ألف حالة وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة ألمانيا: أكثر من 50 ألف حالة وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة

مصراوي Masrawy

12:11 م الجمعة 22 يناير 2021

برلين - أ ش أ
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء المستجد في ألمانيا بلغ منذ بدء الجائحة حتى الآن أكثر من 50 ألف حالة.
وأفاد المعهد في بيان أنه تم اليوم الجمعة، تسجيل 859 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال يوم واحد ليصبح إجمالي عدد الوفيات 50 ألفا و642 حالة.
وطبقا لبيان للمعهد الذي نشر على صفحته الالكترونية، فإن عدد الوفيات اليومية التي سُجلت يوم الجمعة الماضي بلغ 1113 وفاة، وسجلت ألمانيا أعلى عدد وفيات يومية في 14 يناير الجاري بواقع 1244 حالة.
ووفقا للإدارة الصحية الألمانية، فإن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التاجى التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 17 ألفا و862 إصابة.

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