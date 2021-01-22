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مصراوي Masrawy

(بي بي سي):

يسعى أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس إلى تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، برلمانيا إلى شهر فبراير/ شباط القادم.

ويطالب الجمهوريون بمنح ترامب مهلة لتحضير الدفاع عن نفسه بعد اتهامه بالتحريض على التمرد عندما اقتحم أنصاره مقر الكونغرس في السادس من هذا الشهر.

وقد جهز الديمقراطيون، في مجلس النواب، لائحة الاتهام ضد ترامب، لعرضها على مجلس الشيوخ.

وسافر الرئيس الأمريكي السابق إلى فلوريدا بمجرد انتهاء فترة رئاسته، وقاطع مراسم تنصيب خلفه الديمقراطي جو بايدن.

وفي السادس من يناير/ كانون الأول الحالي دعا ترامب أنصاره إلى إسماع أصواتهم "بطريقة سلمية وروح وطنية"، عندما كانوا يستعدون لمسيرة باتجاه مقر الكونغرس، وطالبهم أيضا "بالاستماتة في الكفاح".

وتحولت المسيرة إلى أعمال شغب وعنف عندما اقتحمت مجموعة من المتظاهرين أروقة الكونغرس، بينما كان النواب عاكفين على ترسيم فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وقتل في المواجهات 4 من المتظاهرين وواحد من عناصر الأمن.

وبعد أسبوع من ذلك أصبح ترامب أول رئيس في الولايات المتحدة يحاكم برلمانيا مرتين من أجل عزله.

ما هي المحاكمة؟

المحاكمة أمام مجلس الشيوخ تقام عندما يتهم رئيس أمريكي في منصبه بارتكاب جريمة، وتهمة ترامب هذه المرة هي "التحريض على التمرد".

ما الذي تم فعلا؟

صوت مجلس النواب يوم 13 من الشهر الحالي لصالح محاكمة ترامب للمرة الثانية من أجل عزله. وأحال القضية على مجلس الشيوخ، ولكن الوقت لم يسمح بمحاكمته قبل أن يغادر منصبه في 20 يناير/ كانون الأول.

ما الذي سيحدث؟

يمكن محاكمة ترامب حتى بعدما غادر منصبه. ويمكن لأعضاء المجلس أن يصوتوا على منعه من الترشح لأي منصب حكومي مستقبلا.