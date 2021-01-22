أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"النور في القرآن الكريم".. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

Print
"النور في القرآن الكريم".. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين "النور في القرآن الكريم".. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

مصراوي Masrawy

10:56 ص الجمعة 22 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
يلقي الدكتور خالد صلاح، مدير أوقاف الدقهلية، خطبة اليوم الجمعة، من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه

وتنقل شاشة القناة الأولي و أثير موجات الإذاعة المصرية، شعائر صلاة الجمعة، من رحاب مسجد مولانا الامام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ويتلو قرآن الجمعة، الدكتور أحمد نعينع.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان "النور في القرآن الكريم".

وطالبت الوزارة، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية