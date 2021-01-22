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بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص إثر اصطدام قطار بـ"توكتوك" في البحيرة

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بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص إثر اصطدام قطار بـ"توكتوك" في البحيرة بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص إثر اصطدام قطار بـ"توكتوك" في البحيرة

مصراوي Masrawy

10:34 ص الجمعة 22 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:
لقي طفل مصرعه وأصيب 4 آخرين، في حادث اصطدام قطار بمركبة "توكتوك" أمام مزلقان جنبواي، في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
أسفر الحادث عن وفاة عبدالجليل علاء عبدالجليل، وإصابة كل من: يوسف مسعود، 14 عامًا، "سماح عسران إسماعيل " 15 عامًا ، "وحيد شعبان أبوراس 15 عامًا، ياسين وحيد شعبان أبوراس 15 عامًا، وجميعهم مقيمون جنبواي، إيتاى البارود.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وجثمان المتوفى لمشرحة مستشفى إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضرًا بالواقعة.

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