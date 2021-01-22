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غدًا.. الأعلى للجامعات يحسم مصير الامتحانات

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غدًا.. الأعلى للجامعات يحسم مصير الامتحانات غدًا.. الأعلى للجامعات يحسم مصير الامتحانات

مصراوي Masrawy

04:15 ص الجمعة 22 يناير 2021

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماعًا غدا السبت، في جامعة حلوان، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات إلى أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، والإجراءات المتبعة في وضع الامتحانات في ظل استمرار انتشار ، والسيناريوهات التي سيتم إتباعها في حالة استمرار الجائحة.

وأضاف "الأعلى للجامعات" أن الاجتماع سيتطرق أيضًا إلى مناقشة مدى استعداد المستشفيات الجامعية للتعامل مع فيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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