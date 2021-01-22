الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19

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تهدف لتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاح في أول مئة يوم من إدارته

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم عدداً من الأوامر التنفيذية لتعزيز العمل على محاربة كوفيد-19، الذي ضرب الولايات المتحدة بشدّة، وخلّف عدداً كبيراً من الوفيات.

وكشف بايدن في تصريح صحفي من البيت الأبيض، عن خطة إدارته لمواجهة وباء كورونا.

وقال الرئيس الأميركي: "إنه أطلق برنامجاً خاصاً بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إستراتيجية تهدف لتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاح في أول مئة يوم من إدارته".

وأشار إلى أن الأوامر التنفيذية تهدف لزيادة عمليات التطعيم والاختبارات، ووضع الأسس لإعادة فتح المدارس والشركات، فضلاً عن معالجة عدم المساواة في الرعاية الصحية، مؤكداً أنه سيقوم بما يلزم لإعادة فتح المدارس والأعمال من جديد، مع ضرورة ضمان سلامة العاملين فيها.

كما أعلن عن عزمه فتح الآلاف من مراكز التطعيم، لتسريع حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة، داعياً إلى محاربة حملات التضليل ضد أخذ لقاح كورونا.الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاح كورونا أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية بايدن