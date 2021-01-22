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"" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة

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"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة "" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة

مصراوي Masrawy

11:45 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- مصراوي:
افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، برفقة المهندس وليد محمد رسمي رئيس مجلس ادارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة والانتاج الحربي.

وقال الدكتور علي المصيلحي، فى الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة يعمل على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين، ومدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 20 دقيقة، لافتًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط كافة قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي كما تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير منطومةً مكاتب السجل بجانب رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات فى إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجارى وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.

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مصراوي Masrawy

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