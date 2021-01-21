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رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا

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رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا

مصراوي Masrawy

11:46 م الخميس 21 يناير 2021

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة " السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس إن الشعب العراقي أثبت صلابة عزيمته أمام الإرهاب التكفيري الداعشي.

وأشار إلى أن إرادة الحياة لدى الشعب العراقي وهم يتحدون الارهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لانظير لها.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد اسفرت عن 32 قتيلا و110 جرحى.

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