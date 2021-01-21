فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين، أنتوني فاوتشي، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، توجد على الأقل في 20 ولاية أمريكية.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه "يجب التعامل بحذر شديد مع السلالة الجديدة لكورونا".

وأكد فاوتشي، أن "سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا لديها ضعفي سرعة التفشي عن الفيروس الأصلي".

وتابع "أي فيروس مثل كورونا يتغير بشكل دائم ومعظم التحور لا يؤثر على فعالية اللقاح".

وأكد أن المستشفيات الأمريكية مليئة بمصابي فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الوضع لا يزال خطيرا في الولايات المتحدة.

وقال فاوتشي، إن الولايات المتحدة قد لا تشهد تراجعا في عدد إصابات كورونا في الفترة القصيرة المقبلة.

وأضاف أن "المستشفيات مليئة بمصابي كورونا في العديد من الولايات الأميركية.. وما زلنا في وضع وبائي حرج بسبب كورونا".

وبعد مرور أكثر من نصف شهر يناير بقليل، أضافت الولايات المتحدة 3.9 مليون حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، وأكثر من 51 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس إلى إحصائياتها.