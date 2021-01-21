أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية

Print
تنص على تشجيع تبادل الزيارات والوفود الطلابية والخطط وبرامج تدريب المعلمين

وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية

وقع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير الخارجية في جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر، اليوم بمقر الوزارة، مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتنص المذكرة على تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العام في البلدين، وتبادل الوفود الطلابية، والخطط والبرامج الخاصة بتدريب المعلمين والمشرفين التربويين في المجالات التربوية والتعليمية المختلفة، إضافة إلى تبادل اللوائح والأنظمة والسلالم التعليمية، وشروط القبول ومعادلة الشهادات الدراسية في مراحل التعليم العام.

وتتيح مذكرة التعاون، الفرصة للوفود الطلابية والنوادي العلمية للمشاركة في الأنشطة والبرامج التي تنفذ في البلدين، والإفادة من التجارب في دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العام، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، كذلك تشجيع تبادل الخطط والبرامج والأنشطة الموجهة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم تعليم اللغة العربية من قبل الجانبين.

وتأتي الاتفاقية بهدف توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية؛ وانطلاقاً من الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة وجمهورية أفغانستان الإسلامية، الموقع عليها بمدينة المأتا في جمهورية كازاخستان بتاريخ 16 / 6 / 1434هـ الموافق 26 / 4 / 2013م.

وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية

وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزير الخارجية الأفغاني وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

شبكة عيون الإخبارية