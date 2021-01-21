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"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة

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"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة "المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة
يُقام في 30 يناير الجاري.. وزارة الإعلام تدرجه ضمن روزنامة "فعاليات"

أكد رئيس مهرجان البن الخولاني د. مفرح بن مسعود المالكي أن فعاليات هذه النسخة ستكون مختلفة وفريدة من نوعها إذ سيتزامن مع المهرجان الذي سيُقام في محافظة الداير في 30 يناير الحالي إقامة أكثر من 50 فعالية مختلفة، مؤكدًا أن اللجان العاملة باشرت استعداداتها للنسخة الثامنة من مهرجان البن الخولاني، مشيرًا إلى أن فعاليته تستمر حتى 7 فبراير.

وتفصيلاً، كشف رئيس لجنة الفعاليات في المهرجان عيسى المالكي أن المهرجان سيشهد ولأول مرة بطولة للبلوت والشطرنج ضمن سلسلة الألعاب الذهنية فيما سيشهد المهرجان معارض مختلفة للفنون التشكيلية والتصويرية ومسرحًا للطفل ومسرحًا للألحان الشعبية وأركانًا تراثية وجولات سياحية للريف والحصون الحجرية.

وتتضمن فعاليات متنوعة تبرز مكانة البن الخولاني التاريخية والجوانب الثقافية المرتبطة به.

وبيّن أن المهرجان يعد فرصة كبيرة لمحبي القهوة للتعرف على أجود أنواع البن وتناول القهوة والعرض والشراء، مشددًا على أن المهرجان في نسخته الجديدة سيكون بشكل مميز وهو كرنفال ثقافي سياحي اقتصادي كبير فمرحبًا بالجميع في مهرجان البن الخولاني.

وأضافت وزارة الإعلام أن المهرجان وفعالياته ضمن روزنامة الفعاليات التي ستُقام في ونشرت بعض التفاصيل عن المهرجان عبر منصة "فعاليات".مهرجان البن محافظة الداير مهرجان البن الخولاني الداير البن الخولاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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