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فاوتشي: المستشفيات الأمريكية مليئة بمرضى كورونا والوضع خطير للغاية

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فاوتشي: المستشفيات الأمريكية مليئة بمرضى كورونا والوضع خطير للغاية فاوتشي: المستشفيات الأمريكية مليئة بمرضى كورونا والوضع خطير للغاية

مصراوي Masrawy

11:21 م الخميس 21 يناير 2021

وكالات:
أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين، أنتوني فاوتشي، أن المستشفيات الأمريكية مليئة بمصابي المستجد، لافتًا إلى أن الوضع لا يزال خطيرا في الولايات المتحدة.
وقال فاوتشي، في مؤتمر صحفي، نقلته وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة قد لا تشهد تراجعا في عدد إصابات كورونا في الفترة القصيرة المقبلة.
وأضاف أن "المستشفيات مليئة بمصابي كورونا في العديد من الولايات الأميركية.. وما زلنا في وضع وبائي حرج بسبب كورونا".
وبعد مرور أكثر من نصف شهر يناير بقليل، أضافت الولايات المتحدة 3.9 مليون حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، وأكثر من 51 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس إلى إحصائياتها.

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مصراوي Masrawy

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