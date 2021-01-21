أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السجن 9 سنوات لرئيس بنك الفاتيكان السابق ومحاميه

Print
السجن 9 سنوات لرئيس بنك الفاتيكان السابق ومحاميه السجن 9 سنوات لرئيس بنك الفاتيكان السابق ومحاميه

مصراوي Masrawy

11:17 م الخميس 21 يناير 2021

روما - (د ب أ):

قضت محكمة في الفاتيكان، اليوم الخميس، على الرئيس السابق للبنك الكنسي، أنجيلو كالويا، ومحاميه السابق بالسجن نحو تسع سنوات بتهمة غسل الأموال والاختلاس.

وصدر حكم بسجن كالويا 81 عاما، الرئيس السابق لمؤسسة الأعمال الدينية، كما يعرف بنك الفاتيكان، ومحاميه السابق جابرييل ليوزو 97 عاما، بالسجن ثماني سنوات و 11 شهرا.

كما أُدين لامبرتو، نجل ليوزو، بتهمة المساعدة والتحريض، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وشهرين.

وقال محامو كالويا إنهم سيطعنون على الحكم.

وتدور المحاكمة، التي استمرت منذ مايو 2018، حول صفقات عقارية مثيرة للشكوك تتضمن ملايين اليورو المخبأة.

ووفق الفاتيكان، تم بيع 29 عقارا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بأقل من القيمة السوقية. وخلال الإجراءات، تم تقدير الأضرار التي لحقت بالفاتيكان بأكثر من 50 مليون يورو (60 مليون دولار). وسيدفع المدانون 20 مليونا كتعويض، وتم تجميد مبالغ كبيرة بالفعل وستتم مصادرتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية