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فايزر مستعدة لبيع لقاحها مباشرة للولايات الأمريكية

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فايزر مستعدة لبيع لقاحها مباشرة للولايات الأمريكية فايزر مستعدة لبيع لقاحها مباشرة للولايات الأمريكية

مصراوي Masrawy

11:16 م الخميس 21 يناير 2021

واشنطن - (د ب ا):

قال متحدث باسم شركة فايرز للصناعات الدوائية اليوم الخميس إن الشركة منفتحة على بيع جرعات من لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 مباشرة إلى الولايات الأمريكية التي تحاول زيادة إمداداتها، في انتظار موافقة الاتحادية.

وأضاف إيمون نولان المتحدث باسم شركة فايزر في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة مستعدة للتعاون مع الحكومة الاتحادية بشأن " نموذج توزيع يمنح أكبر عدد ممكن من الأمريكيين إمكانية الوصول إلى لقاحنا بأسرع ما يمكن".

واشترى المسؤولون الأمريكيون لقاحا كافيا من شركة فايزر لتحصين 100 مليون شخص. وتقوم الحكومة الاتحادية بتوزيع هذه الجرعات في جميع أنحاء البلاد بمعدل، يشكو بعض قادة الولايات والقادة المحليون من أنه سيستغرق وقتًا طويلا لتطعيم سكانهم.

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