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شبانة: زيادة بدل التدريب لا يجب ربطه بالانتخابات.. ولا أحد يرغب في التأجيل

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شبانة: زيادة بدل التدريب لا يجب ربطه بالانتخابات.. ولا أحد يرغب في التأجيل شبانة: زيادة بدل التدريب لا يجب ربطه بالانتخابات.. ولا أحد يرغب في التأجيل

مصراوي Masrawy

11:20 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه سيطرح على نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بدء المفاوضات لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بعيدًا عن إجراء الانتخابات المقررة في مارس المقبل وما يصاحب ذلك من خطوات وإجراءات.

وأضاف "شبانة" في تصريحات صحفية، أن الصحفيين اعتادوا على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا كل عامين ولا يحب ربط ذلك بالانتخابات، مشيرًا إلى أن النقيب متحمس لذلك وأنه فى ظل الظروف الحالية لابد أيضا من الحديث عن صالح الصحفيين.

وأشار الأمين العام لنقابة الصحفيين، إلى أن أعضاء المجلس الحالى بنقابة الصحفيين والنقيب حريصون أكثر من أى أحد على إجراء الانتخابات وأنه لم يصدر من أي عضو بالمجلس ما يشير برغبته فى الاستمرار، خاصة وأن نصف المجلس مستمر لعامين قادمين بحكم القانون وليس لديهم انتخابات وأنه شخصيا من هؤلاء.

وأكد "شبانة"، أن الجدل المثار حاليًا حول إجراء الانتخابات هو جدل صحي حيث تنقسم الآراء داخل الجمعية العمومية بين مؤيد ومعارض لإجراء الانتخابات فى ظل الظروف التى فرضت نفسها وتفشى وباء كورونا، معتبرا أن اتخاذ مثل هذه القرارت الحيوية والمرتبطة بصحة وحياة الصحفيين لابد وأن تكون مدروسة فالمسئولية ضخمة للغاية ولذلك يستعين مجلس النقابة بمجلس الدولة من خلال الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وكذلك وزارة الصحة من خلال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للحصول على كل الفتاوى القانونية والصحية قبل اتخاذ اى خطوة.

وأنهى "شبانة"، تصريحاته قائلا: "المجلس يعلن للجمعية العمومية بكل شفافية كل خطواته في هذا الشأن وأن المجلس سيعقد اجتماعا خلال أيام قليلة للإعلان عن الخطوة القادمة".

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