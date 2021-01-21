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"الشكاوى الحكومية" والداخلية تنجحان في التعامل مع استغاثات "نصب عقاري"

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"الشكاوى الحكومية" والداخلية تنجحان في التعامل مع استغاثات "نصب عقاري" "الشكاوى الحكومية" والداخلية تنجحان في التعامل مع استغاثات "نصب عقاري"

مصراوي Masrawy

11:13 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- محمد غايات:
نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، فى تعاملها مع الاستغاثة التى وردت إليها، والتي قام بتسجيلها بعض المواطنين نيابة عن عدد 147 مواطنًا وقعوا فريسة لإحدى شركات التطوير العقارى عام 2018.

وأوضح بيان، أن الشركة أوهمتهم بامتلاكها قطعة أرض بكورنيش الوراق بمحافظة الجيزة، وأنه جار استصدار تراخيص بناء مجموعة من الأبراج، حتى فوجئوا بأن الشركة لا تمتلك هذه الأرض، ولم يصدر أى تراخيص للبناء على ذلك الموقع، وحاول هؤلاء المواطنون الوصول إلى صاحب ومدير الشركة للحصول على أموالهم دون جدوى، وتقدموا بعدة بلاغات طلباً لسرعة القبض على المذكور للحصول على أموالهم على حسب تعبير أحد الشاكين.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه فور تلقى المنظومة الشكاوى تم توجيهها إلى وزارة الداخلية، حيث أصدر محمود توفيق، وزير الداخلية، توجيهاً بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولى مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الإنسان التوجيه، للوقوف على قرار النيابة العامة بشأن المحاضر المحررة من هؤلاء المواطنين.

وتبين صدور أحكام نهائية بالحبس بلغت 123 سنة، وغرامات مالية بلغت 1145000 جنيه، وكفالات 256000 جنيه، وتولت إدارة تنفيذ الأحكام التحرى عن تحركات المشكو فى حقه، وتمكنت من إلقاء القبض عليه تنفيذاً لأحكام القضاء الصادرة بشأنه، مؤكداً فى هذا الصدد على أن ذلك يأتى فى إطار الاستجابات المستمرة والسريعة من قبل وزارة الداخلية للشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لمكافحة الجريمة والردع للخارجين عن القانون ممن تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة دون وازع أخلاقى.

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