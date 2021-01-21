أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

15سنتًا للجالون.. بدء تطبيق التخفيضات الإضافية على سعر وقود الطيران

Print
15سنتًا للجالون.. بدء تطبيق التخفيضات الإضافية على سعر وقود الطيران 15سنتًا للجالون.. بدء تطبيق التخفيضات الإضافية على سعر وقود الطيران

مصراوي Masrawy

11:00 م الخميس 21 يناير 2021


بدأ، اليوم الخميس، تطبيق التخفيضات الإضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنتا للجالون الواحد، حتى نهاية العام الجاري، وذلك فى إطار حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وتحفيز الطيران.

قالت وزارة الطيران المدني، في بيان اليوم، إن هذه التخفيضات جاءت خلال الاجتماع الثالث بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، و الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية أوائل يناير الجاري، لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحى وتحفيز الطيران ، وذلك فى ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية.

وخلال الاجتماع صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى دعم قطاع السياحة وتحفيز الطيران ، والمساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة المستجد على هذين القطاعين الحيويين.

ومن جانبه أشاد وزير السياحة والآثار بهذه المبادرة، التي ستساهم بشكل إيجابي فى زيادة الحركة السياحية إلى ، من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية ، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي.

وقال وزير الطيران، إن قطاع البترول من القطاعات السباقة، التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات، فضلاً عن دوره الهام في توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين القطاعات الثلاثة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية