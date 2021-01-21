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الرئيس البرازيلي يبحث عن حلول بديلة بعد تأخر وصول اللقاح المضاد لكورونا

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الرئيس البرازيلي يبحث عن حلول بديلة بعد تأخر وصول اللقاح المضاد لكورونا الرئيس البرازيلي يبحث عن حلول بديلة بعد تأخر وصول اللقاح المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

11:10 م الخميس 21 يناير 2021

ساو باولو - ( د ب أ):

طلب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اليوم الخميس ، من الزعيم الصيني شي جين بينج تزويد بلاده بالمكونات اللازمة لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن صحيفة فولها دي ساو باولو،.

ونقلت بلومبرج عن صحيفة أو جلوبو البرازيلية القول إن البرازيلية تتفاوض مع دول أخرى للحد من اعتمادها على الصين.

واستدعى بولسونارو وزراءه في اجتماع أمس الأربعاء ، لم يكن مدرجا على جدول الأعمال الرسمي وطالبهم بتذليل الصعوبات المتعلقة بتأخر وصول اللقاح.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 8 ملايين و 638 ألفا و249 حالة ، وسجلت 64 ألف و385 حالة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة, وفقا لبيانات من وزارة الصحة نشرت في وقت متأخر أمس الأربعاء. وارتفع عدد الوفيات في البلاد بواقع 1340 حالة ليصل إلى 212 ألف و831.

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