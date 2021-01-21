أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

"سانا": الجيش الأمريكي يخرج شاحنات محملة بحبوب مسروقة من الحسكة إلى شمال العراق

Print
"سانا": الجيش الأمريكي يخرج شاحنات محملة بحبوب مسروقة من الحسكة إلى شمال العراق "سانا": الجيش الأمريكي يخرج شاحنات محملة بحبوب مسروقة من الحسكة إلى شمال العراق

جي بي سي نيوز :- أفادت وكالة "سانا" السورية بأن القوات الأمريكية أخرجت شاحنات محملة بالحبوب المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية للوكالة أن "القوات الأمريكية تواصل عمليات سرقة الثروات السورية والمحاصيل الزراعية ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية، حيث أخرجت اليوم 20 شاحنة تحمل حبوبا مسروقة من الصوامع والمستودعات التي استولت عليها "قوات سوريا الديمقراطية" في ريف الحسكة وذلك عن طريق معبر الوليد غير الشرعي مع العراق".

ولفتت المصادر إلى أن عربات مدرعة تابعة وطائرات حربية للجيش الأمريكي كانت ترافق الرتل.

المصدر: "سانا"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
انفجار على حدود لبنان وسوريا يفضح عمليات تهريب

انفجار على حدود لبنان وسوريا يفضح عمليات تهريب

بيدرسون يؤكد على الحاجة لتعاون دولي لحل النزاع في سوريا

بيدرسون يؤكد على الحاجة لتعاون دولي لحل النزاع في سوريا

الخارجية : الأردني المحرر من الخطف في مصر بحالة صحية جيدة

الخارجية : الأردني المحرر من الخطف في مصر بحالة صحية جيدة

بعد اجتماع لافروف بوفد من المعارضة السورية.. موسكو تؤكد دعمها للحوار الشامل

بعد اجتماع لافروف بوفد من المعارضة السورية.. موسكو تؤكد دعمها للحوار الشامل

شبكة عيون الإخبارية