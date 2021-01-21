"سانا": الجيش الأمريكي يخرج شاحنات محملة بحبوب مسروقة من الحسكة إلى شمال العراق

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جي بي سي نيوز :- أفادت وكالة "سانا" السورية بأن القوات الأمريكية أخرجت شاحنات محملة بالحبوب المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية للوكالة أن "القوات الأمريكية تواصل عمليات سرقة الثروات السورية والمحاصيل الزراعية ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية، حيث أخرجت اليوم 20 شاحنة تحمل حبوبا مسروقة من الصوامع والمستودعات التي استولت عليها "قوات سوريا الديمقراطية" في ريف الحسكة وذلك عن طريق معبر الوليد غير الشرعي مع العراق".

ولفتت المصادر إلى أن عربات مدرعة تابعة وطائرات حربية للجيش الأمريكي كانت ترافق الرتل.

المصدر: "سانا"