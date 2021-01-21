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تدين بشدة الهجومين الإرهابيين في بغداد

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روسيا تدين بشدة الهجومين الإرهابيين في بغداد تدين بشدة الهجومين الإرهابيين في بغداد

مصراوي Masrawy

08:26 م الخميس 21 يناير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

دانت بشدة الهجومين الإرهابين اللذين استهدفا زعزعة الاستقرار والأمن في دولة العراق الصديقة.. مؤكدة وقوفها في تضامن مع العراق قيادة وشعبا في مكافحة الارهاب بكافة أشكاله.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على أهمية تكثيف الجهود الدولية الجماعية لمواجهة هذا التهديد العالمي بشكل فعال لا هوادة مهما كانت الشعارات التي يختفي وراؤها أنصار ورعاة الإرهاب.. مقدمة التعازي الحارة لأسر الضحايا والتمنيات للشفاء العاجل للمصابين .

ويشار إلى أن الهجومين الإرهابيين وقعا صباح اليوم في وسط بغداد مما أسفر عن إلى 32 شخصا طبقا لتقديرات الاولية التي أعلنت عنها السلطات العراقية.

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