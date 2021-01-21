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نشرة الموضة: إليسا جذابة.. وميرهان حسين ساحرة

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نشرة الموضة: إليسا جذابة.. وميرهان حسين ساحرة نشرة الموضة: إليسا جذابة.. وميرهان حسين ساحرة

مصراوي Masrawy

08:00 م الخميس 21 يناير 2021

كتبت-شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية بـ"إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يقدم لكم "مصراوي"، في الصفحات التالية إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، التي ظهرن بها على مدار هذا الأسبوع.

- ريا أبي راشد:

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان قصير باللون البني، مزودا بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارت مكونة من أقراط طويلة وسلسلة وخاتم، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- هند صبري:

تألقت الفنانة هند صبري بفستان باللون الكافيه، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسورات مكونة من مجموعة أساور و خاتم، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- آيتن عامر:

ظهرت الفنانة آيتن عامر بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من الجلد، مزود بأكمام، وتميز الفستان بوجود الكشكات عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- إليسا:

طلت الفنانة اليسا بـ كارديجان باللون الكحلي، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها قبعة شتوية باللون الأسود، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

- ميرهان حسين:

ارتدت الفنانة ميرهان فستانا باللون النبيتي من قماش المخمل، مزود بأكمام، وفتحة عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

- هيفاء وهبي:

كما ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بسويت شيرت باللون الرصاصي مع بنطلون باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت إطلالتها حذاء باللون الأبيض وساعة يد.

- مي عمر:

طلّت الفنانة مي عمر بتيشرت باللون الأبيض مزينا بطبعات باللون الأسود مع بنطلون باللون الأسود وبليزر باللون البينك، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- رانيا يوسف:

وارتدت الفنانة رانيا يوسف، جامبسوت باللون الأسود مصنوعا من الجلد، ومزودا بأكمام، وتمّيز بوجود حزام عند منطقة الخصر، ونسّقت مع إطلالتها قناعا باللون الأسود وحذاءً بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا ركزت فيه على رسمة عيونها، بينما اختارت ترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

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