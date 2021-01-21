أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشمري: خطة استراتيجية عربية لتفعيل وثيقة المرأة في الوطن العربي

Print
الشمري: خطة استراتيجية عربية لتفعيل وثيقة المرأة في الوطن العربي الشمري: خطة استراتيجية عربية لتفعيل وثيقة المرأة في الوطن العربي
في سياق خطة البرلمان العربي في مرحلته الجديدة

الشمري: خطة استراتيجية عربية لتفعيل وثيقة المرأة في الوطن العربي

نوهت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي عضو مجلس الشورى الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري بأن البرلمان العربي يعكف حالياً على وضع خطة إستراتيجية عربية لتفعيل بنود وثيقة المرأة في الوطن العربي التي تم اعتمادها عام 2016، وذلك فى سياق خطة البرلمان العربي في مرحلته الجديدة فيما يخص المرأة العربية.

وأوضحت الشمري في تصريحات لها اليوم -عقب لقائها برئيسة المجلس القومي للمرأة في الدكتورة مايا مرسي- أنه تمت مناقشة وضع المرأة والطفل في الأسرة العربية خاصة في ظل جائحة كورونا وظل النزاعات المسلحة، ودور البرلمان العربي في متابعة تلك الأوضاع من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب تسليط الضوء على مستوى التمثيل السياسي للمرأة العربية وأهمية العمل على رفع مستوى هذا التمثيل.

من جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن دعم المجلس الكامل لجهود البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا المرأة، منوهة بتكثيف التعاون خلال الفترات المقبلة مع البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية، آملة أن يتم تفعيل الاتفاقية الخاصة بحقوق المرأة العربية في أقرب وقت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية