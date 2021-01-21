الصحة تبدأ توزيع لقاح كورونا على مستشفيات العزل.. ومصدر: ننتظر التعليمات لبدء التطعيم

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الوزارة تعكف على توزيع كميات من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، على عدد من مستشفيات العزل اليوم الخميس.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه تم إبلاغ مستشفيي العجوزة والنجيلة باستقبال كميات من اللقاح، وتجهيز الأماكن المخصصة لتطعيم الفرق الطبية خلال الساعات المقبلة.

لكن المصدر قال إنه لم يتم إبلاغه بالموعد الرسمي لبدء التطعيم، مضيفا: "ننتظر وصول الكميات، وورود تعليمات جديدة من الوزارة لبدء التطعيم".

وأشار إلى أنه تم حصر جميع الراغبين في الحصول على اللقاح داخل المستشفيات، إذ يتم الحصول عليه بشكل اختياري وليس إجباريا، وإرسال العدد إلى الوزارة لتوفير الكميات المناسبة.

ولفت مصدر آخر بالوزارة، إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة التطعيم بلقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، ودعوة وسائل الإعلام لتغطية اليوم الأول من بدء حملة التطعيم.

كانت مصر، تسلمت يوم 10 ديسمبر الماضي، أول شحنة من لقاح كورونا الذي طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم)، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الصحة، إن لقاح سينوفارم فعال بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الوزارة، فإنه من المقرر البدء بتطعيم الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات استقبال مرضى كورونا، ثم أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، والأمراض المناعية، والفشل الكلوي.​