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وزير قطاع الأعمال: نشرف على الشركات للحفاظ على المال العام

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وزير قطاع الأعمال: نشرف على الشركات للحفاظ على المال العام وزير قطاع الأعمال: نشرف على الشركات للحفاظ على المال العام

مصراوي Masrawy

03:33 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تتولى إدارة استثمارات الدولة، والإشراف على الشركات وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء للحفاظ على المال العام.

وأوضح أثناء عرض بيانه على الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن وزارة المالية هي تمتلك المسئول عن الأمور المالية، متابعا: ونحن مفوضون بالإدارة.

وأكد هشام توفيق، أنه يتم إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام.​

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