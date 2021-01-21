"الإنتاج الإعلامي" ترد على "الوطنية للإعلام" بشأن الديون: أنتم المديونون لنا وليس العكس

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

نفت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وجود أي مديونية عليها للهيئة الوطنية للإعلام على الإطلاق، موضحة أن الهيئة بصفتها تمتلك 43% من أسهم الشركة لديها جميع تقارير الجمعيات العمومية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي، وكلها تخلو تماماً من مثل هذا الرقم أو غيره من مديونيات للغير.

جاء ذلك ردا على بيان الوطنية للإعلام الصادر أمس، والذي ورد به ضمنا أن الشركة مديونة للهيئة بمبلغ ٩٤٨ مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن الحقيقة الثابتة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير الجمعيات العمومية تؤكد أن هناك مديونيات مستحقة على الهيئة لصالح المدينة قدرها 62 مليون جنيه في 31/12/2020، منها 22.2 مليون جنيه أوصت بأحقيتها للمدينة لجنة فض المنازعات بجلستها العلنية بتاريخ 12/1/2020 وفقاً لأصول المطابقات المقدمة للًجنة من الجهتين وذلك على النحو المبين بالجدول التالي:​