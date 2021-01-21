البرلمان يحيل تقرير وزير الشباب والرياضة للجان المختصة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للجنة الشباب بالمجلس، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وبدأ المجلس في الاستماع لبيان وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور هشام توفيق.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قال أمام الجلسة العامة للبرلمان: نسعى لتكون مصر مركزًا عالميا لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.

وأوضح أن مصر استضافت خلال 2019 نحو 61 بطولة عالمية وإقليمية، وتم خلال 2020 رغم أزمة كورونا استضافة 11 بطولة عالمية وإقليمية.

وكشف تحسن مؤشر مصر في التنافسية العالمية في المجال الرياضي، مؤكدا أن مصر احتلت المركز 38 من 90 دولة في مؤشر الدول المؤثرة رياضيا.​