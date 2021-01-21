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"التوك توك" اختفى.. العثور على جثة شاب مقتولًا في الغربية

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"التوك توك" اختفى.. العثور على جثة شاب مقتولًا في الغربية "التوك توك" اختفى.. العثور على جثة شاب مقتولًا في الغربية

مصراوي Masrawy

03:07 م الخميس 21 يناير 2021

الغربية- مصراوي:

عثر الأهالي على جثة شاب مقتول بطعنات، بمدخل قرية أبو الغر التابعة لكفر الزيات في الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في نهاية العقد الثاني من عمره غارقا في دمائه بجوار مستودع للأنابيب.

وتبين أن المجني عليه هو أدهم محمد مرعي 19 عامًا ويقيم بقرية الدلجمون بكفر الزيات ويعمل سائق توك توك، ولم يعثر على التوك توك قيادته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.

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