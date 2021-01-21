اليمن تدين التفجير الإرهابي المزدوج ببغداد: "تهديد خطير على المنطقة"

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مصراوي Masrawy

عدن- أ ش أ:

أدانت الجمهورية اليمنية، الخميس، التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع جمهورية العراق ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتأييد اليمن لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددة موقف اليمن الثابت ضد الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

وأشارت إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تمثل تهديداً خطيراً على العراق فحسب، وإنما على أمن واستقرار المنطقة ككل، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، متمنية للجرحى الشفاء العاجل.