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من الخرطوم.. وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده للحكومة السودانية

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من الخرطوم.. وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده للحكومة السودانية من الخرطوم.. وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده للحكومة السودانية

مصراوي Masrawy

02:56 م الخميس 21 يناير 2021

الخرطوم- أ ش أ:

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن السودان يمر بلحظة حاسمة في تاريخه، وأن بلاده تفخر بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ودعم رئيس وزارئه الدكتور عبد الله حمدوك، في قيادة الانتقال نحو الحرية والسلام والعدالة؛ وذلك خلال زيارته الرسمية للسودان في أول زيارة خارجية له في العام 2021.

وذكرت السفارة البريطانية في السودان في بيان صحفي، الخميس، أن المباحثات السودانية البريطانية تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها ودعم الانتقال السياسي السلمي في البلاد.

وأوضحت أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يزور الخرطوم؛ لإبراز دعم المملكة المتحدة للانتقال الديمقراطي والحكومة المدنية في أول زيارة من نوعها للسودان منذ أكثر من عقد.

كان دومينيك راب وصل إلى الخرطوم مساء الأربعاء في زيارة رسمية للسودان، حيث يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ووزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين، ووزير العدل السوداني نصر الدين عبد البارئ، وعددا من منظمات المجتمع المدني.

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