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المجر تُقر الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكورونا

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المجر تُقر الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكورونا المجر تُقر الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

02:54 م الخميس 21 يناير 2021

موسكو- أ ش أ:

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن المجر باتت أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي، التي تسجل لقاح "سبوتنيك V" على أراضيها.

وذكر بيان للصندوق الروسي، الخميس، "أنه تم تسجيل اللقاح الروسي (سبوتنيك في) ضد من قبل المعهد المجري لعلم الأدوية والتغذية".

وأضاف البيان "أن هذا التسجيل جرى في المجر كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ بناءً على بيانات من التجارب السريرية لـ(سبوتنيك في) بروسيا وتقييم شامل للعقار بواسطة خبراء مجريين".

وتم تسجيل هذا اللقاح الروسي في وقت سابق في الأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر والإمارات وفلسطين وفنزويلا وباراجواي وتركمانستان للاستخدام الطارئ أيضا.

ويعتبر "سبوتنيك في" أول دواء مسجل في العالم للوقاية من وباء كوفيد- 19، والذي جرى تطويره في مركز "جامالي" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.

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