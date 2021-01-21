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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأثمرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 1266 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة وأبرزها ضبط 2.3 طن مصنعات دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة.

وضبطت الحملات في الإسكندرية 2.07 طن كبدة مستوردة دون مستندات مع المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.

وجرى ضبط 7.04 طن أرز تمويني مدعم غير مطابق للمواصفات القياسية بحوزة أمين عهدة لأحد فروع شركات تجارة الجملة بمحافظة الجيزة.

كما ضبط مالك مخبز بلدي –بمحافظة البحيرة لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وقٌدرت بمبلغ 151.105 جنيه.

كذلك تمّ ضبط 50.000 قطعة كمامة طبية دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 200 متر أقمشة مستلزمات إنتاج دون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الكمامات دون ترخيص بمحافظة الغربية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 5950 قطعة مستلزمات طبية - كمامة وجوانتي- دون مستندات مجهولة المصدر بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وفي الغربية تم ضبط 2.5 طن منظفات صناعية -كلور دون بيانات بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية دون ترخيص بمحافظة الغربية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.