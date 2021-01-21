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برلماني يطالب بالاهتمام بمراكز الشباب تفعيلا للمادة 84 من الدستور

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برلماني يطالب بالاهتمام بمراكز الشباب تفعيلا للمادة 84 من الدستور برلماني يطالب بالاهتمام بمراكز الشباب تفعيلا للمادة 84 من الدستور

مصراوي Masrawy

02:54 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- مصراوي:

طالب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، وزير الشباب والرياضة، بضرورة تفعيل ما نص عليه الدستور في مادته 84 بشأن حق كل مواطن في ممارسة الرياضة، مشددًا على أهمية التركيز على تطوير مراكز الشباب في كل المحافظات.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، للتعقيب على بيان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأشار زين الدين، إلى أن ما تحدث عنه الوزير من إنجازات ليس موجودا على أرض الواقع، متسائلا: "أين محافظة البحيرة مثلا من هذه الإنجازات؟".

وتساءل عضو مجلس النواب، عن دور وزارة الشباب والرياضة في التثقيف والتوعية، مشددًا على أهمية أن تحتوي مراكز الشباب النشء من خلال عمل دورات تعلم الانتماء بالتنسيق مع الجهات المختلفة بدلا من العمل في جزر منعزلة.

وقال محمد زين الدين: لازم وزارة الشباب والرياضة يكون ليها دور في مواجهة ما يتعرض له الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات "التيك توك" وغيرها، والتي تهدف في الأساس إلى تدمير الشباب والقضاء على ثروة مصر الحقيقية.

وطالب النائب بضرورة أن يكون هناك خطة قوية ومتكاملة لمنع وقوع الشباب فريسة للأفكار المتطرفة والمنحرفة، قائلا: "لابد من وقفة صلبة لإنقاذ الشباب من مخاطر مثل الإدمان وغيره".​

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