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بالصور.. إطلالات عائلة أثناء انتقالها إلى فلوريدا

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بالصور.. إطلالات عائلة ترامب أثناء انتقالها إلى فلوريدا بالصور.. إطلالات عائلة أثناء انتقالها إلى فلوريدا

مصراوي Masrawy

02:27 م الخميس 21 يناير 2021

كتبت-شيماء مرسي

انتقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد هو وأسرته أمس إلى فلوريدا للاستقرار هناك، وذلك بعد انتهاء الفترة الرئاسية له.

في هذا التقرير نستعرض لكم إطلالات زوجة ترامب وأبنائه أثناء انتقالهم من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن إلى فلوريدا:

- ميلانيا:

ارتدت ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فستانا طويلا مزيجا من اللوني الكحلي والبيج والأورانج، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء ونظارة شمس باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- إيفانكا:

كما ظهرت إيفانكا ابنة ترامب بليزر باللون الأبيض مع جيب بنفس اللون، وتميز بأنه مزودا بأزرار باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- جونيور ترامب وزوجته:

ارتدت زوجة جونيور بالطو باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها جونيور ارتدى بدلة باللون الكحلي ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، مع ربطة عنق باللون البيبي بلو وحذاء باللون الأسمر.

- إيريك ترامب وزوجته:

ارتدت أيضا فستانا قصيرا باللون الأسود مع بالطو باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسق مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها ايريك ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، وحذاء باللون الهافان.

- تيفاني ترامب:

ظهرت تيفاني بفستان قصير باللون الأسود، مع بالطو باللون البيج، ونسقت معه حذاء باللون الأسود، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة وخاتم، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

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