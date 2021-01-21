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مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم مقطورة قصب بسيارة في قنا

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مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم مقطورة قصب بسيارة في قنا مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم مقطورة قصب بسيارة في قنا

مصراوي Masrawy

02:08 م الخميس 21 يناير 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:
لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الخميس، في تصادم سيارة مقطورة محملة بقصب السكر، بأخرى ملاكي، أمام قرية العبادية، بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث تصادم "مقطورة قصب" مع سيارة ملاكي، بقرية العبادية، في نجع حمادي.
وأفاد مصدر بمرفق الإسعاف، إن الحادث أسفر عن مصرع عبده جعفر 26 عامًا، وإصابة أحمد خلف، بإصابات خطيرة.
جرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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