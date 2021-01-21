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نادر حمدي وزوجته يخطفان الأنظار في أول ظهور لهما بعد الزواج

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نادر حمدي وزوجته يخطفان الأنظار في أول ظهور لهما بعد الزواج نادر حمدي وزوجته يخطفان الأنظار في أول ظهور لهما بعد الزواج

مصراوي Masrawy

01:49 م الخميس 21 يناير 2021

كتبت- أسماء مرسي

احتفل المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، السبت الماضي، بحفل زفافه على المنتجة سارة حسني، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشارك المطرب نادر حمدي متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة رفقة زوجته، وارتدت جامبسوت بمزيج من اللوني الأبيض والأسود، مزودا بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت إطلالتها بحذاء بمزيج من اللوني الأبيض والأسمر.

أما زوجها المطرب نادر حمدي، ارتدى سويت شيرت باللون الأسود، وأسفله تيشرت باللون الرصاصي، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأبيض، وارتدى ساعة يد ونظارة شمسية.

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