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الهند.. اندلاع حريق في أكبر معهد لإنتاج لقاحات "كورونا" بالعالم

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الهند.. اندلاع حريق في أكبر معهد لإنتاج لقاحات "كورونا" بالعالم الهند.. اندلاع حريق في أكبر معهد لإنتاج لقاحات "كورونا" بالعالم
يصنع حالياً مصل "أسترازينيكا"

الهند.. اندلاع حريق في أكبر معهد لإنتاج لقاحات

اندلع حريق في أكبر معهد لإنتاج اللقاحات في الهند والعالم "سيروم إينستيتيوف أوف إنديا"، اليوم (الخميس)، حسب ما أظهرت صور بثها التلفزيون المحلي، لكن وسائل الإعلام ذكرت أن إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لم يتأثر.

وظهرت في لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد سيروم في بوني

(غرب)، حيث يتم حالياً إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لمكافحة "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت "فرانس 24".الهند اندلاع حريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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