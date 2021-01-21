أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"كان حوارًا هادئًا".. هيكل يشكر لجنة الإعلام بمجلس النواب عقب اجتماع الاثنين -
‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انطلاق تمرين "المدافع البحري المختلط 21" بين القوات البحرية ونظيرتها الأمريكية

Print
بمشاركة قانصة الألغام البريطانية بحضور قائد الأسطول الشرقي ك في قاعدة الجبيل

انطلاق تمرين

انطلق اليوم التمرين البحري المختلط "المدافع البحري 21"، بين القوات البحرية الملكية والقوات البحرية الأمريكية، ومشاركة قانصة الألغام البريطانية، بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية وتوسيع التعاون الأمني البحري بين القوتين، من خلال تعزيز الأمن البحري وتأمين حماية المياه الإقليمية وتبادل الخبرات القتالية.

وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عوض بن رشيد العنزي، أن تمرين "المدافع البحري" يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية والسواحل و الموانئ وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحريتين الأمريكية والبريطانية، مشيراً إلى أن التمرين يشمل العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من المشاركين.

‏‎يُذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوعين في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي، حيث ينفذ الجانبان عديداً من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من وحدات الأمن البحرية الخاصة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.

انطلاق تمرين

انطلاق تمرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحقق المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحقق المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية

السعودية: 100 ألف ريال غرامة تجمّعات العمالة المخالفة لإجراءات كورونا

السعودية: 100 ألف ريال غرامة تجمّعات العمالة المخالفة لإجراءات كورونا

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحقق المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحقق المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية

بالفيديو.. "بائعة العطور": المرأة السعودية تجد الدعم والعناية من القيادة الرشيدة

بالفيديو.. "بائعة العطور": المرأة السعودية تجد الدعم والعناية من القيادة الرشيدة

شبكة عيون الإخبارية