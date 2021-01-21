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أشرف رشاد لوزير الشباب: لا يصح أن يكون رؤساء الاتحادات الرياضية خارج إشراف الدولة والبرلمان

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أشرف رشاد لوزير الشباب: لا يصح أن يكون رؤساء الاتحادات الرياضية خارج إشراف الدولة والبرلمان أشرف رشاد لوزير الشباب: لا يصح أن يكون رؤساء الاتحادات الرياضية خارج إشراف الدولة والبرلمان

مصراوي Masrawy

12:47 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- مصراوي:

استنكر النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عدم خروج قانون الرياضة للنور حتى الآن، موضحًا أنه لا يصح أن يكون رؤساء الاتحادات الرياضية سلطة رابعة في البلد، وخارج إشراف ومتابعة الدولة ومجلس النواب، وغير معقول أن تقف الدولة ومجلس النواب دون تدخل.

وقال النائب أشرف رشاد، تعقيبًا على بيان الدكتور أشرف صبحي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لبيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج ، إن هناك كارثة هي القانون سيئ السمعة رقم 71 لسنة 2017 قانون الرياضة المصرية، موضحًا أن لجنة الشباب والرياضة طلبت أكثر من مرة تقديم مشروع قانون للرياضة، ولكن الوزير طلبت مهلة أكثر من مرة.

وطالب زعيم الأغلبية بسرعة تقديم القانون لمجلس النواب، موضحًا: ممكن أن نقتدي بتجارب بعض الدول التي أصدرت قوانين لتنظيم الرياضة، فمن غير المعقول أن يكون رؤساء الاتحادات سلطة رابعة في البلد، ومش مقبول أن تقف الدولة ومجلس النواب دون تدخل.​

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مصراوي Masrawy

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