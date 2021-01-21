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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تُوَقّع اتفاقية لتقديم حلول تمويلية سكنية

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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تُوَقّع اتفاقية لتقديم حلول تمويلية سكنية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تُوَقّع اتفاقية لتقديم حلول تمويلية سكنية
مع مصرف الراجحي.. وفي إطار ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تُوَقّع اتفاقية لتقديم حلول تمويلية سكنية

وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمقرها اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الراجحي، يقدم بموجبها المصرف حلولًا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية والسكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية؛ وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وستساهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في بيئة نوعية، وكذلك تقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الذين يرغبون في الاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي: يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ببرامج جودة حياة نوعية وزيادة الطلب من قِبَل أكبر شريحة من المواطنين".مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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