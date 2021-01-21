"الزكاة والدخل" تُدخل لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ الإلزامي ديسمبر المقبل

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للحد من التستر التجاري والاقتصاد الخفي وحماية المستهلك وحفظ حقوقه

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية، ودخولها حيز التنفيذ الإلزامي بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر 2021.

وتعرّف الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وأوضحت "الزكاة والدخل" أن الحد الأدنى لمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة والإلكترونية تتمثل في الاتصال بإنترنت آمن وفق معايير الأمن السيبراني للمملكة، وألا يكون النظام قابل للتلاعب، وأخيراً أن يكون قابل للربط مع أنظمة خارجية باستخدام واجهة التطبيقات API.

وأكدت "الزكاة والدخل" أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيساهم في تحقيق عدد من الأهداف أهمها الحد من التستر التجاري والاقتصاد الخفي، وحماية المستهلك وحفظ حقوقه، ومواءمة الممارسات العالمية في هذا المجال وزيادة نسبة الالتزام الضريبي.

وتحتوي اللائحة على سبع مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر، علماً بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين للاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لأي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بالفوترة الإلكترونية.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نشرت في وقت سابق المسودة الخاصة باللائحة للحصول على مرئيات العموم في السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.الهيئة العامة للزكاة والدخل