في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات الفنانة ياسمين صبري

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

دوما ما تخطف الأنظار بإطلالاتها الأنيقة وبطلتها الرشيقة، وبجمالها المعهود وموهبتها الفنية. هي الفنانة ياسمين صبري الذي يصادف اليوم عيد ميلادها، وبهذه المناسبة نستعرض لكم أبرز إطلالاتها.

- فستان أسود:

ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، مزودا بأكمام، وشفاف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- فستان أزرق:

ظهرت في صورة أخرى بفستان طويل باللون الأزرق، كت ودون أكمام، ومزود بحزام بنفس لون الفستان عند منطقة الخصر، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

- فستان باللوني الأبيض والأسود:

كما ارتدت فستانا قصيرا بمزيج بين اللونين الأبيض والأسود، كت ودون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- فستان باللون الفضي:

وفي إطلالة أخرى ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي، مزودا بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- فستان باللون الباستاج:

طلت أيضا بفستان طويل باللون الباستاج، كت وبدون أكمام، تميز الفستان بوجود فتحة ساق، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

- فستان باللون الأخضر:

ارتدت أيضا فستان طويل باللون الأخضر بقصة الكم الواحد، تميز بوجود فتحة ساق، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واختارت تصفيقة الشعر المرفوع لأعلى.

- جامبسوت أبيض:

كما ارتدت جامبسوت باللون الأبيض مزود بأكمام، واكستنشن طويل من الخلف باللون الأببض، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء وربطة عنق باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- فستان أبيض:

ظهرت أيضا بفستان قصير باللون الأبيض، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وكوليه وخاتم، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.