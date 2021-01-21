غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بطور سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بجنوب سيناء، في بيان لها اليوم الخميس، فصل التيار الكهربائي عن بعض أحياء مدينة الطور غدًا الجمعة، لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة على موزع الطور القديم بالكامل.

وأوضح البيان، أنه يجري فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى 12 ظهرًا، على أن يجري فصل التيار الكهربائي بالتتابع حتى لا تطول المدة.

ويجري فصل التيار الكهربائي عن 10 أحياء هي "بدر بالكامل، الإسكان الشعبي، منطقة الدبش و ما حولها، المنشية، الأمل، الكيلاني، اللوكس"، ومنطقة حمام موسى، وفندق ماجدولين، ووادي ميعر، ومنطقة الفيروز، ومنطقة مصيعد، إضافة إلى فندق ماجدولين، ومستشفى الطور العام، وجميع كل المخابز والمدارس و الإذاعة ومديرية التربية والتعليم ومجلس المدينة ومحطات البنزين بتلك المناطق.

وناشدت هندسة كهرباء مدينة الطور المواطنين، باتخاذ التدابير اللازمة لما يتبع انقطاع التيار الكهربائي من عدم ضخ مياه الشرب، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.