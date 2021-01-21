"العواد" يرفع شكره للقيادة بعد تمديد تكليفه نائباً للرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية

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أكد بذل قصارى جهده مع زملائه منسوبي الرئاسة ليكونوا أهلاً لهذه الثقة

رفع نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الثقة الملكية بصدور الأمر الملكي الكريم، القاضي بتمديد تكليفه نائبا للرئيس العام للشؤون التنفيذية، بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وأكد الشيخ العواد بذل قصارى جهده مع زملائه منسوبي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ليكونوا أهلا لثقة القيادة الحكيمة لهذه البلاد المباركة -حرسها الله- وتحقيق تطلعاتها في ظل رؤية المملكة 2030.

وثمن الثقة الملكية التي عدها وساماً وفخراً يعتز به.كما تقدم بهذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة، على تشجيعه ودعمه الدائم للرئاسة ومنسوبيها، داعياً في ختام تصريحه أن يحفظ الله لهذه المملكة الغالية قادتها وأمنها وشعبها الكريم.