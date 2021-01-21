تزوير وهجرة غير شرعية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها مكملات غذائية - بضائع أجنبية الصنع، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط 3 قضايا، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 41 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1486 مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ عدد 201 حكم قضائي متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط عدد 2 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.