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مصرع طفل صدمته سيارة أمام منزل أسرته بسوهاج

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مصرع طفل صدمته سيارة أمام منزل أسرته بسوهاج مصرع طفل صدمته سيارة أمام منزل أسرته بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:53 ص الخميس 21 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، تحت عجلات سيارة أجرة أثناء لهوه أمام المنزل بمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إخطارًا من مستشفي سوهاج العام بوصول الطفل "يوسف. ح" 3 أعوام، ويقيم بناحية الشيخ حمد دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد "محمود. خ" 32 عامًا مزارع، أنه أثناء لهو ابن شقيقته أمام المنزل اصطدمت به سيارة أجرة قيادة "عثمان. خ" 55 عامًا سائق، ويقيم بناحية ونينه الشرقية دائرة المركز، ما أدى لوفاته واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بالجمجمة ونزيف داخلي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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