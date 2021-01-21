نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة استكمال توصيل المرافق لمنطقة شق الثعبان

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بسرعة الإنجاز في إنهاء تنفيذ أعمال توصيل المرافق لمنطقة شق الثعبان الصناعية وتذليل أية عقبات من شأنها تعطيل إنهاء الأعمال، مشددة على إنهاء الأعمال خلال فترة وجيزة وبشكل جاد طبقا للخطة الموضوعة لهذا الشأن وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته نائب المحافظ، اليوم الخميس، لمتابعة الأعمال والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتطوير وتقنين منطقة شق الثعبان وتحديدا استكمال خطة توصيل المرافق، بحضور المهندس عادل حسن زكي رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد سلام من المكتب العربي، وماجد فوزي المدير التنفيذي لشق الثعبان، ومحمد المجبر رئيس حي طره، وأشرف راضي مدير عام مشروعات شبكات المياه جنوب القاهرة.

ووجهت "عبدالمنعم"، بضرورة دراسة المقايسة المعدة بشأن توصيل وإنهاء جميع أعمال الصرف الصحي بمنطقة شق الثعبان وكذلك إعداد مقايسة للشبكات الفرعية وإعداد تصميم خط الطرد، بالإضافة إلى ضرورة إعداد نسخة من الرسومات من المكتب العربي، على أن يتم من خلالها تلافي الملاحظات والسعي لتذليل أية معوقات وحلها بشكل جذري بجانب عمل مجسات للتربة لمعرفة الجهد المطلوب.

وتابعت نائب المحافظ مع مسئولي شركة الكهرباء الأعمال الجارية، موجهة بضرورة التنسيق مع المكتب العربي لتقديم دراسة من المكتب العربي جديدة يراعي فيها تأمين التغذية للمحطات بخطين (أساسي واحتياطي) وذلك لإجمالي أحمال المحطات طبقا للكود المصري لمحطات المياه والصرف الصحي وطبقا لمواصفات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تبين أن جميع المحطات مقترح تغذيتها من خط واحد، كما تبين عدم إدراج كامل لأحمال المحطة، وتم الاكتفاء بأحمال الطلمبات فقط.

وشددت نائب المحافظ - خلال الاجتماع - على ضرورة تقديم دراسة من المكتب العربي كاملة لأعمال الإنارة شاملة ومتضمنة حسابات هبوط الجهد مع تعديل جداول الكميات طبقا لما تسفر عنه الدراسة، موجهة مسؤلي شركة المياه بضرورة عمل مقترح والانتهاء منه بشكل سريع ودراسته وإبداء الملاحظة على شبكة المياه والروافع.​