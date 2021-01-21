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وزير الرياضة: تنفيذ 1199 برنامجا لبناء الإنسان استفادة منها أكثر من 46 مليون مواطن

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وزير الرياضة: تنفيذ 1199 برنامجا لبناء الإنسان استفادة منها أكثر من 46 مليون مواطن وزير الرياضة: تنفيذ 1199 برنامجا لبناء الإنسان استفادة منها أكثر من 46 مليون مواطن

مصراوي Masrawy

11:58 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- مصراوي:

عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جهود وزارته خلال المرحلة السابقة، موضحا أن محور بناء الإنسان المصري كان ضمن الأولويات بالحفاظ على الصحة وممارسة العمل الرياضي بالإضافة إلى بث روح الولاء والانتماء وتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب.

وقال وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن تنمية الوعي الثقافي لدى الشباب وتشجيع الشباب على العمل التطوعي، مضيفا أن محور بناء الإنسان المصري يتضمن 1199 برنامج واستفاد منها ما يزيد عن 46 مليون مواطن.

وتابع وزير الشباب والرياضة أن شباب الكشافة قاموا بتطهير مراكز الشباب في إطار مواجهة أزمة .

وأضاف: استهدفت الوزارة المشاركة في محور حماية الأمن القومي من خلال بث روح والولاء والانتماء وتعميق المشاركة السياسية، لافتا إلى تنفيذ 144 برنامجا واستفاد منها ما يزيد عن 2 مليون شاب.​

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مصراوي Masrawy

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