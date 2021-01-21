أخبار عاجلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجي العام لمدينة شرم الشيخ

Print
وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجي العام لمدينة شرم الشيخ وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجي العام لمدينة شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

09:57 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لاستعراض المخطط الاستراتيجي العام لمدينة شرم الشيخ، والمشروعات التنموية المٌقترحة، ومخطط استعمالات الأراضى بالمدينة، والذى تم إعداده بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، وبالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور قيادات الوزارة، واستشارى المشروع.

وخلال الاجتماع، استعرض استشارى المشروع، رؤية ورسالة تنمية مدينة شرم الشيخ، حيث يهدف المخطط لتطوير مدينة شرم الشيخ كمركز سياحي عالمي، وكموقع جغرافي وبيئي جاذب لجميع أنواع السياحة العالمية، وكذا تحقيق جودة الحياة من خلال التحول إلى مدينة خضراء، وتنوع القاعدة الاقتصادية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

كما استعرض استشارى المشروع، منهجية التحول إلى مدينة خضراء، ومنهجية تطوير منظومة التنقل، ومنهجية التحول إلى مقصد سياحي عالمي، بالإضافة إلى مشروعات التنمية المقترحة، وتشمل المراكز السياحية والأنشطة الاقتصادية الداعمة لها، والخدمات والأنشطة السياحية والعمرانية، وعددا من المشروعات الرائدة، واحتياجات شبكات البنية الأساسية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية