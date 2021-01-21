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على غرار فيكتوريا بيكهام.. الليجنز الفينيل نجم موضة 2021

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على غرار فيكتوريا بيكهام.. الليجنز الفينيل نجم موضة 2021 على غرار فيكتوريا بيكهام.. الليجنز الفينيل نجم موضة 2021

مصراوي Masrawy

09:00 ص الخميس 21 يناير 2021

د ب أ-
يمثل الليجنز الفينيل نجم الموضة النسائية في 2021 ليمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تنطق بالأنوثة والإثارة، وذلك على غرار النجمة فيكتوريا بيكهام وعارضة الأزياء الشهيرة هايلي بيبر.

وأوضحت مجلة "Elle" أن السروال الليجنز، الذي يمتاز بقصته الملتصقة بالجسم، يأتي هذا العام مصنوعا من خامة الفينيل اللامعة ليمنح المرأة إحساسا بالراحة من ناحية ويضفي على المظهر لمسة أنوثة وإثارة تأسر الألباب من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الليجنز الفينيل يكتسي في الغالب باللون الأسود ليضفي على المظهر طابع الأناقة والفخامة.

وعلى غرار فيكتوريا بيكهام يمكن تنسيق الليجنز الفينيل مع بلوزة أنيقة وبوت من الفينيل أيضا.

وعلى غرار هايلي بيبر يمكن تنسيق الليجنز الفينيل مع بلوزة ذات فيونكة ومزدانة بالبولكا دوتس وجاكت جلدي ذي أكتاف عريضة مع حذاء ذي كعب عال يتألق باللون الأسود.

ولإطلالة أكثر جرأة وتفردا يمكن تنسيق الليجنز الفينيل مع بلوفر تريكو أكبر من المقاس بحجم XXL وبوت قائدي الدراجات النارية الضخم.

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