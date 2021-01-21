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إيقاف مؤقت للأنشطة الترفيهية في المنشآت الفندقية والمطاعم في دبي

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إيقاف مؤقت للأنشطة الترفيهية في المنشآت الفندقية والمطاعم في دبي إيقاف مؤقت للأنشطة الترفيهية في المنشآت الفندقية والمطاعم في دبي
ضِمن جهودها لضمان امتثال كل المعنيين بتطبيق التدابير الاحترازية

إيقاف مؤقت للأنشطة الترفيهية في المنشآت الفندقية والمطاعم في دبي

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي "دبي للسياحة"، عن الإيقاف المؤقت للأنشطة الترفيهية في المنشآت الفندقية والمطاعم في الإمارة اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021 حتى إشعار آخر.

وذكرت الدائرة في تعميم موجه لأصحاب ومديري المنشآت الفندقية والمطاعم في إمارة دبي، أن القرار يأتي ضمن جهودها لضمان امتثال كل المعنيين في القطاع السياحي بتطبيق كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة "كوفيد-19".

وقالت إن القرار جاء أيضًا إلحاقًا بالتعميم الصادر من الدائرة في 23 ديسمبر 2020 بشأن تنبيه بالتزام المنشآت الفندقية بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة "كوفيد-19".

وأضافت الدائرة في التعميم، أنه من خلال زيارات التفتيش الميداني للدائرة؛ فقد تم رصد ارتفاع في عدد من المخالفات أثناء إقامة الأنشطة الترفيهية وفق "البيان" الإماراتية.

وقالت الدائرة إنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد مع السلطات الصحية، منوهة بالتعاون والجهد من جانب الشركاء الرئيسيين لخدمة الصالح العام وحماية سلامة وصحة المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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